Ciclismo: Giro di Provenza, Ganna vince il cronoprologo

Marsiglia, 10 feb. - (Adnkronos) - Filippo Ganna si impone nel cronoprologo del Giro di Provenza, 7 km a Berre l'Etang, non lontano da Marsiglia. Il campione olimpico nell'inseguimento a squadre vola a 52,8 km di media, e infligge 12” al compagno di squadra Ethan Hayter, 14” a Samuele Battistella (Astana) e 17” a Julian Alaphilippe (Quick-Step). Per il portacolori della Ineos è la 18esima vittoria della carriera, la 15esima in una cronometro.