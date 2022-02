10 febbraio 2022 a

Bergamo, 10 feb. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Atalanta-Fiorentina, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei viola al 9' con un rigore di Piatek, risponde alla mezz'ora Zapppacosta.