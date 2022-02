Maturità: Redolfi (Unione Studenti), 'non siamo soddisfatti del contentino'**

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il cambio dell'assegnazione crediti alla maturità da 60 - 40 a 50 - 50 è un primo passo avanti ma molto lontano dalla nostra proposta. Non ci possiamo ritenere soddisfatti. Già ieri dicevamo che non accettiamo contentini. E continua ad esserci il grosso nodo del dialogo, che il MInistero continua a non volere intraprendere". Lo dice all'Adnkronos Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell'Unione studenti.