Calcio: Figc, 100 giorni alla finale di Champions femminile di Torino

10 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Meno 100 giorni. Inizia il conto alla rovescia verso la finale della Women's Champions League in programma sabato 21 maggio allo Juventus Stadium di Torino. Dopo il successo organizzativo di Euro 2020 e della Final Four della Nations League, l'Italia tornerà ad ospitare l'atto conclusivo della più prestigiosa competizione femminile per club sei anni dopo la sfida tra Lione e Wolfsburg andata in scena il 26 maggio 2016 allo stadio ‘Città del Tricolore' di Reggio Emilia. Sono otto le squadre ancora in corsa per aggiudicarsi il titolo di campionesse d'Europa. Il cammino delle protagoniste di questa edizione riprenderà a fine marzo con i Quarti di finale: il 22 si disputeranno Bayern Monaco-Paris Saint-Germain e Real Madrid-Barcellona, il 23 sarà la volta di Juventus-Lione e Arsenal-Wolfsburg, mentre la settimana successiva andranno in scena le gare di ritorno.

Inaugurato nel 2011, lo Juventus Stadium è già stato sede della finale di Europa League nel 2014 e della Final Four della Nations League nel 2021. L'impianto torinese, che in questa stagione ha ospitato tutti gli incontri casalinghi disputati dalla squadra di Joe Montemurro in Champions League, nel marzo del 2019 ha fatto registrare il record di pubblico per una partita del massimo campionato italiano, con quasi 40.000 spettatori che hanno assistito al match scudetto tra Juventus e Fiorentina. In collaborazione con la Uefa, anche in questa occasione la Figc promuove e coordina il Programma Volontari (per tutte le info clicca qui), con l'obiettivo di consolidare l'attività di volontariato come fattore di integrazione e inclusione per tutti coloro che desiderano vivere un grande evento calcistico in prima persona contribuendone alla riuscita.