Calcio: Coppa Italia, Atalanta ko 3-2 e Fiorentina in semifinale**

Bergamo, 10 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte 3-2 l'Atalanta e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove aspetta la vincente di Juventus-Sassuolo. Al Gewiss Stadium di Bergamo i viola passano in vantaggio con Piatek su rigore al 9', i padroni di casa ribaltano la partita con Zappacosta al 30' e Boga al 56'; ancora Piatek trova il 2-2 al 71' con un tap-in dopo aver sbagliato un altro rigore. Gli ospiti in dieci per l'espulsione di Martinez Quarta al 79', trovano il gol partita con Milenkovic al 94'.