Foibe: Margiotta (Confsal), 'circolare Mi non aiuta sviluppo giovani'**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "La recente circolare non aiuta lo sviluppo nei giovani della visione critica del passato che deve significare consapevolezza della complessità e della distinzione degli accadimenti storici, soprattutto quelli tragici, senza avventurarsi in approssimativi livellamenti". Lo dice all'Adnkronos Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, commentando la circolare di questa mattina del Ministero dell'Istruzione.

"Bisogna avere Memoria che lo sterminio di milioni di ebrei fu una tragedia umana perpetrata da regimi aberranti quali i nazismo e il fascismo. Una tragedia epocale che non ammette paragoni, che feriscono un'intera comunità Solo in questa cornice - conclude - assumono valore il ricordo e la condanna di tutti gli eccidi, come quello delle Foibe".