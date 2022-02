U-Mask apre il primo digital store in Cina con le edizioni limitate Tiger e Fortune

11 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 11 Febbraio 2022. U-Mask, l'azienda leader nella produzione di mascherine biotech, apre il suo primo store in Cina. Dopo il grande successo ottenuto in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente U-Mask ha infatti annunciato l'apertura del primo digital store in Cina con il lancio di due U-Mask in edizione limitata: U-Mask Tiger e U-Mask Fortune.

"Siamo entusiasti di portare un nuovo concetto di mascherina sul mercato cinese, - ha dichiarato Alberto Garbugio, Product Manager di U-Mask - che combini sicurezza con lo stile italiano. Il nostro desiderio per il Nuovo Anno cinese è che ognuno di noi riesca a trovare la tigre dentro di sé, sprigionando il potere della fiamma crescente contenuta in ognuno di noi.”

U-Mask si apre al mercato cinese presentando le sue mascherine riutilizzabili che combinano alte prestazioni al design, puntando anche alla sostenibilità. Parte delle U-Mask è infatti realizzata con plastica riciclata e questo ha permesso all'azienda di abbattere l'impatto ambientale della propria produzione e di recuperare nel corso del 2020 ben 12.000 Kg di rifiuti.

U-Mask lancia Tiger e Fortune, le mascherine in edizione limitata per celebrare il Nuovo Anno cinese della Tigre

La nuova linea di U-Mask per il mercato cinese includerà nella propria gamma di colori due edizioni speciali: la “Tiger” e la “Fortune” limited edition, create per celebrare il nuovo anno cinese, sotto il segno della tigre. Le due mascherine, di colore rosso nella versione Fortune e giallo per la Tiger, saranno disponibili in quantità limitata (200 pezzi) al lancio dello store online.

Le due edizioni limitate di U-Mask presenteranno accanto all'iconica U del brand gli ideogrammi cinesi Yan e Huan. Sulle U-Mask Tiger e Fortune compariranno infatti questi caratteri che significano rispettivamente “fiamma crescente” (Yan) e “giallo” (Huang). I due caratteri insieme invece formano la parola China, un modo perfetto per celebrare sia il nuovo Anno Cinese della Tigre che il lancio dello store online nel paese.

U-Mask, prestazioni e sostenibilità unite da un design unico e accattivante

Vendute già in 129 paesi in tutto il mondo, U-Mask conferma con il lancio dello store digitale in Cina il proprio successo, dovuto al design unico delle mascherine che coniuga performance e sostenibilità.

Gli innovativi filtri presenti nelle mascherine U-Mask consentono infatti l'utilizzo delle mascherine per lunghi periodi con elevate performance, riducendo considerevolmente la necessità di utilizzare mascherine usa e getta. Grazie al perfetto connubio tra sicurezza e sostenibilità U-Mask ha contribuito a ridurre la produzione di rifiuti evitando l'utilizzo e quindi produzione di circa 53 milioni di mascherine usa e getta. Parte delle U-Mask inoltre è prodotta con fibre di nylon rigenerato per un totale di 170.000 Kg di materiale recuperato.

