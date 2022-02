Giustizia: preconsiglio in corso su riforma Csm, partiti chiedono più tempo, dubbi Fi**

11 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - E' in corso la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, dove oggi dovrebbe approdare la riforma del Csm. Il condizionale è d'obbligo, perché in preconsiglio ci sono "richiesta trasversali per avere più tempo per esaminare il pacchetto" che riforma l'organo di autocontrollo della magistratura. La contrarietà più marcata arriva dalle file di Fi. Il Consiglio dei ministri, inizialmente atteso per le 9.30, è stato convocato per le ore 10.