Il grès porcellanato 100% Made in Italy, Ceramiche Refin: Collezioni che danno nuova vita a ogni spazio

(Casalgrande (Reggio Emilia), 11 febbraio 2022) - Casalgrande (Reggio Emilia), 11 febbraio 2022 - Le collezioni di gres porcellanato firmate da Ceramiche Refin sono il punto d'arrivo di un processo di produzione che ricorre un modello Made in Italy e attento alla sostenibilità ambientale. Creazioni concepite per abitazioni private nonché per il mondo del progetto: dall'effetto cemento al gres porcellanato effetto legno . Soluzioni in cui si fondono ricercatezza estetica e innovazione tecnologica.

L'obiettivo dell'eccellenza è al centro dell'impegno aziendale, che può contare su una capacità produttiva pari a 8 milioni di mq l'anno. Sono utilizzati impianti all'avanguardia destinati alla realizzazione di grafiche e interventi di post-lavorazione.

Quanto all'eco-sostenibilità, la filosofia green si concretizza in processi realizzativi che ricorrono a innovazioni tecnologiche in grado di apportare un miglioramento in termini di sicurezza e compatibilità ambientale: sono riciclati completamente le acque di produzione e i materiali di scarto.

All'interno dell'offerta di Ceramiche Refin figurano collezioni capaci di donare unicità a ogni progetto, in particolare per quanto riguarda pavimento gres porcellanato . Tra le più apprezzate troviamo Affrescati.

Un viaggio in cui gli affreschi diventano un racconto di storia e bellezza. Viene così reso un effetto estetico avvolgente che insieme alla morbida struttura a rilievo genera un'identità precisa e ricercata. Le nuance di colori disponibili attualizzano i pigmenti della decorazione classica, mentre il decoro Giotto rappresenta un omaggio al genio pre-rinascimentale.

Qualità che hanno permesso ad Affrescati di conquistare prestigiosi riconoscimenti, quali #MetropolisLikes award e Archiproduct Design Award 2021. Un'altra collezione tra le più popolari è Cortina, il grès porcellanato effetto legno che corrisponde a una ricercata selezione delle migliori doghe provenienti da antiche baite. Sono create in questo modo combinazioni inedite e ricche di dettagli.

Sulla superficie materica i legni danno forma a un equilibrio fatto di assi più omogenee e altre più dinamiche. Nel novero invece dei colori, tra le soluzioni disponibili incontriamo Almond, Natural, Honey e Tobacco.

