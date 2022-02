Eurobet.live sbarca su Twitch con Bobo TV

11 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Roma, 11 febbraio 2022 –Eurobet.live, piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo realedei risultati sportivi, sarà protagonista della live di questa sera di Bobo TV, il canale di intrattenimento dedicato al calcio più seguito su Twitch. Il sito web, infatti, sponsorizzerà l'intera puntata. Il logo sarà presente per tutta la live di questa sera ore 21, che durerà circa 2 ore.

Il format ideato da Bobo Vieri ed inaugurato a fine 2020, vede presenti in qualità di ospiti fissi Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. I quattro famosi ex calciatori ed oggi vere e proprie star del web, discuteranno in diretta dei principali match della prossima giornata di Serie A anche attraverso il supporto delle statistiche presenti su Eurobet.live.

“La partnership con Bobo TV, uno dei format più interattivi e sorprendenti del panorama sportivo italiano, conferma il nostro approccio innovativo e al passo coi tempi” - dichiara AlexisGrigoriadis, Marketing Director di Eurobet – “Approdare su un social in forte espansione come Twitch significa per noi stabilire una sinergia con gli appassionati di calcio, favorendo maggiore immediatezza e puntualità nella comunicazione”.

La puntata sarà arricchita da commenti e pronostici sul prossimo turno di campionato e non solo. Ci saranno inoltre riferimenti ai recenti quarti di finale di Coppa Italia e analisi sui maggiori campionati esteri. Il tutto caratterizzato da una continua interazione con gli appassionati e condito dalla simpatia e professionalità dei quattro protagonisti.

“Contenuto ed informazione sono il centro della strategia studiata insieme al team di sviluppo, che prevede di portare i contenuti sportivi in ambienti sempre più dinamici ed innovativi, come la BoboTV su Twitch, vero e proprio fenomeno degli stream italiani nel mondo calcistico" commentano Matteo Tarolli e Marco Sorrentino, rispettivamente MD e Content Lead di Zenith, centro media di Publicis Groupe che ha curato l'iniziativa.

Potete seguire la diretta qui

Eurobet.Live

Eurobet.Live è la piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo reale dei risultati relativi al calcio e a tanti altri sport come tennis, basket e volley. Su Eurobet.live sono presenti i calendari e le classifiche con tutti gli incontri e le statistiche dettagliate per ogni squadra. Tutti gli appassionati amano vivere lo sport minuto per minuto e con Eurobet.live è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le competizioni.

Ufficio stampa MSL

Elena Oricelli –02 773361- [email protected]