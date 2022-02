Moroni (Umbria): 'Fondo mutualistico scelta in giusta direzione'

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tema che oggi riveste particolare rilevanza è mettere a sistema tutti questi strumenti di sostegno per la gestione del rischio in una logica di complementarità e sinergia tra assicurazioni, fondi di mutualità, strumenti di stabilizzazione del reddito in modo che le imprese agricole possano fruire in caso di necessità di strumenti di sostegno al reddito. In questa ottica le Regioni hanno accolto con estremo interesse l'intenzione del ministro di far nascere questo fondo mutualistico nazionale, una scelta che va in giusta direzione". Lo ha detto Roberto Morroni, assessore alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, intervenendo a al XIV convegno nazionale 'Gestione del rischio in agricoltura', nel corso della sessione moderata dal presidente di Ismea, Angelo Frascarelli.