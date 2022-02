Fondazione Venezia stanzia 300mila euro per 'Creatività' e 'Cultura Digitale'

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - A distanza di due anni dal bando che ha sostenuto il restauro dei beni culturali danneggiati dall'acqua alta di novembre 2019, raccogliendo per la Città di Venezia quasi 3 milioni di euro, la Fondazione di Venezia ritorna alle erogazioni diffuse con la pubblicazione di due nuovi bandi. Finanziati con uno stanziamento di trecentomila euro, sosterranno interventi di innovazione digitale per musei, archivi e biblioteche e progetti artistici e culturali volti alla promozione delle arti creative e performative. Entrambi i bandi sono pubblicati sul sito della Fondazione di Venezia, al link fondazionedivenezia.org/attivita/bandi . Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente via PEC entro l'8 aprile 2022.

Il bando “Cultura Digitale” mette a disposizione 150.000 euro per l'anno in corso, per l'erogazione di un importo compreso tra i 10.000 e i 30.000 euro per ciascun intervento ammesso a finanziamento. Il bando si rivolge a musei, archivi, biblioteche della Città Metropolitana di Venezia, ovvero alle organizzazioni che li hanno in gestione, interessati a valorizzare i propri contenuti culturali attraverso l'adozione di strumenti e tecnologie digitali. Coerentemente con gli indirizzi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Cultura Digitale” intende supportare le attività dei musei, delle biblioteche, degli archivi della Città Metropolitana di Venezia attraverso iniziative di innovazione digitale volte alla valorizzazione e alla diffusione dei contenuti custoditi dagli enti che li hanno in gestione, e insieme offrire occasioni di inserimento e crescita professionale nel settore. Le proposte dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno uno studente o di un neo-laureato/diplomato, ovvero prevedere un programma di formazione o riqualificazione del personale già assunto.

Il bando “Creatività”, mette a disposizione nell'anno in corso 150.000 euro, per l'erogazione di un importo compreso tra i 5.000 e i 30.000 euro per ciascun intervento ammesso a finanziamento. Il bando si rivolge ad enti, associazioni, fondazioni con sede legale all'interno della Città Metropolitana di Venezia che operano negli ambiti delle arti creative e performative, con l'intento di contribuire alla ripresa di un settore tra i più penalizzati dalla pandemia da Covid 19, con riduzioni drastiche degli spettacoli teatrali, cinematografiche e concertistiche dal vivo, e perdite significative di accessi del pubblico agli eventi di fruizione culturale. Il bando sostiene interventi di progettazione ed esecuzione di progetti nell'ambito della creatività artistica, con particolare riferimento a pittura, scultura, fotografia, cinema, video-arte, teatro, musica, danza, balletto, arti performative e altre forme di arte applicata.

“Con l'emanazione dei due nuovi bandi – sottolinea Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia – la Fondazione dà seguito agli indirizzi espressi dai propri Organi di privilegiare una modalità di selezione delle erogazioni coerente con i criteri di trasparenza, apertura e inclusione da sempre alla base della nostra azione istituzionale. La scelta degli ambiti e delle modalità di intervento conferma l'attenzione che la Fondazione di Venezia continua a riservare all'arte e alla cultura quali ambiti strategici per la città metropolitana e per la crescita del suo tessuto sociale”.

I contenuti dei bandi saranno illustrati ai soggetti interessati nel corso di un webinar in programma lunedì 21 febbraio con inizio alle ore 15.00. L'iscrizione al webinar può essere fatta attraverso il link bit.ly/BandiFDV2022 entro venerdì 18 febbraio. Entrambi i bandi prevedono l'erogazione dei contributi quale co-finanziamento delle spese previste dai progetti proposti, per una quota non superiore al 65% dei costi complessivi. Le proposte dovranno essere inviate entro venerdì 8 aprile 2022. Per la presentazione delle proposte è necessario utilizzare il modulo apposito, scaricabile dal sito della Fondazione di Venezia rispettivamente ai link: fondazionedivenezia.org/archivio-attivita/bando-cultura-digitale/ - fondazionedivenezia.org/archivio-attivita/bando-creativita/ .

La proposta, corredata di tutta la documentazione richiesta, andrà trasmessa in formato digitale (.pdf) e inviata esclusivamente a mezzo Pec all'email [email protected] Ulteriori informazioni o chiarimenti relativi ad entrambi i bandi possono essere richiesti all'indirizzo [email protected] oppure al numero 041-2201233 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00).