Fitch conferma ad Alperia SpA rating 'BBB', outlook stabile

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - L'agenzia di rating Fitch ha confermato ad Alperia SpA il rating di lungo termine al livello BBB, con outlook 'stabile'. La conferma del rating tiene conto dell'aggiornamento del business plan One Vision 2020-24 approvato dagli organi di Alperia alla fine dell'anno scorso, che ha ridefinito le priorità strategiche e la politica finanziaria (indebitamento netto/ebitda massimo di 2,5xebitda), alla luce dell'inaspettato scenario di mercato che si sta confermando per gli operatori energetici. Gli ulteriori impatti del dl Sostegni ter, attualmente in discussione in Parlamento, sono stati valutati dall'agenzia e riflessi nei suoi modelli.

L'outlook stabile riflette principalmente le aspettative di una solida performance operativa e il fatto che i fondi da operazioni rettificati da Alperia (Ffo) rimarranno fino al 2024 entro le soglie del rating attuale.

"La conferma del nostro rating in un contesto di mercato e normativo come quello attuale, è una ulteriore dimostrazione della qualità degli assets di Alperia e della capacità di Management e Consigli di poter modificare ed adattare le proprie decisioni di investimento in modo tempestivo per adeguarsi agli scenari in rapida evoluzione", sottolinea Johann Wohlfarter, il Ceo di Alperia. Alperia viene valutata in modo 'standalone', ma la presenza dell'azionista di riferimento, la Provincia Autonoma di Bolzano è considerata positiva per il profilo di business complessivo dell'azienda.