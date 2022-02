Csm: Draghi, 'ci vuole accordo e condivisione, non metteremo fiducia'

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Quella sul Csm "è stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa grazie anche alle numerose interazioni con i partiti del ministro Cartabia e del sottosegretario Garofoli" e che ha consentito di raggiungere "alcuni obiettivi importanti", ovvero la "condivisione dell'impianto della riforma, la delimitazione delle aree in cui permangono diversità visione, l'impegno con i capigruppo per l'approvazione, in tempo utile, per l'elezione del prossimo Csm. Ci sarà il coinvolgimento dei forze politiche nel rispetto dei tempi: niente tentativi di porre la fiducia, ci vuole condivisione e rispetto del Parlamento" per una riforma "di tale portata". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.