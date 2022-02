Ita: Franco, 'soggetti interessati, Mef in prima fase quota minoritaria e non di controllo'

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo dei soggetti interessati a questa operazione. Una cosa che il Dpcm fissa è la questione delle quote. Prevediamo che in una prima fase il Governo e il Mef mantenga una quota minoritaria ma non di controllo di Ita. Quota che potrà in una fase successiva potrà essere venduta. Ma nella fase iniziale il Governo senz'altro sarà presente". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Daniele Franco nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri in merito a Ita Airways.