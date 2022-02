Spazio, l'Esa festeggia i 10 anni di Vega: "In arrivo un erede più potente"

11 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il piccolo razzo Vega dell'Esa festeggia i dieci anni mentre sta per iniziare il conto alla rovescia di un erede più potente: il Vega C. In questo decennio, l'Agenzia Spaziale Europea ricorda che Vega con i suoi voli dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, "si è fatto apprezzare per la propria precisione e versatilità". L'Esa rimarca che il tratto distintivo di Vega è la sua capacità di portare satelliti di medie dimensioni nelle orbite polari terrestre basse, ideali per le missioni scientifiche e di osservazione della Terra, circa 1.430 kg a 700 km. Ma il veicolo ha anche trasportato una missione scientifica dell'Esa nello spazio profondo: la missione di dimostrazione e rilevazione delle onde gravitazionali, Lisa Pathfinder".

Vega, ricorda ancora l'Esa, "ha anche sfruttato in modo molto efficace il 'ride sharing' per mettere in orbita a costi contenuti diversi satelliti in un unico volo. Questo veicolo di lancio ha preparato il terreno per il primo volo imminente di una versione più grande e capace, Vega-C, che offre un carico utile superiore e maggiore flessibilità con gli stessi costi. E, con i propri partner industriali, l'Esa sta sviluppando un'ulteriore evoluzione, Vega-E, che ridurrà i costi del programma aumentando al contempo le prestazioni. Per il volo inaugurale di Vega, VV01, l'agenzia spaziale italiana, ha fornito il carico utile principale. Lares (LAser Relativity Satellite) è stato un esperimento per la misurazione della distorsione da parte della Terra dello spaziotempo locale, il cosiddetto effetto di 'trascinamento' previsto dalla teoria di Einstein della relatività generale".

L'Agenzia Spaziale Europea aggiunge che "VV01 è stato il culmine di oltre un decennio di lavoro su un piccolo vettore, a integrazione del lanciatore pesante dell'Esa, Ariane 5, e del futuro Ariane 6. L'Esa e Arianespace hanno colmato parzialmente questo divario portando il lanciatore medio Soyuz nella Guyana francese dal 2011". "Ma la svolta è stata Vega. Concepito dall'Asi, Vega è diventato un programma Esa nel 1998. Tra i partner chiave figura l'italiana Avio, l'appaltatore principale" aggiunge l'Esa.