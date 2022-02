11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "È un percorso lungo, come ha detto il presidente del Consiglio Draghi , ma il primo passo del governo sulla riforma del Csm è molto buono. Il no alle porte girevoli è incoraggiante. Il Parlamento farà la sua parte, anche grazie alla decisione di non porre la fiducia". Così Andrea Marcucci, senatore Pd, su twitter.