Governo: Draghi, spread? 'Aumenta meno che in altri Paesi, vigilare su conti e debito'

11 febbraio 2022

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Per l'Italia lo spread è aumentato del 3,33%. Gli spread sono aumentati per molti Paesi europei, quasi tutti, non tutti. L'aumento in Italia è inferiore a quello di tanti altri Paesi europei. Questo non deve nascondere che noi partiamo da una base molto più alta e da un volume del debito pubblico molto più alto. Cosa si fa? Spendere bene, vigilare sui conti, sul debito". Lo ha detto Mario Draghi.