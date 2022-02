Effetto Vacanza, la startup innovativa che fa risparmiare sui soggiorni vacanze

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 Febbraio 2022 - Gli imprenditori che hanno fondato Effetto Vacanza, conosciuti e stimati nel settore turistico da oltre 20 anni, sono veri e propri luminari nel campo dei voucher legati a viaggi e soggiorni.

E proprio alla luce di questa esperienza sono arrivati a porsi alcune domande semplici ma fondamentali:

● Cosa piace davvero a chi si mette in viaggio?

● Cosa è invece macchinoso e vissuto come un ostacolo?

● Quali tipi di svago immagina chi si sposta?

● Quali sono le diverse esigenze fra chi fa un viaggio di lavoro e chi si muove con la famiglia o in coppia o in generale per svago?

● Quali possibilità sfumano nel momento in cui un voucher arriva alla sua scadenza naturale?

● Quali limiti sono legati all'acquisto e al possesso di un voucher viaggio?

Le risposte sono state molteplici e hanno portato all'ideazione di una soluzione innovativa, pensata per estendere il concetto di vacanza alla vita quotidiana, anche quando non ci si muove.

Come funziona Effetto Vacanza

La formula Effetto Vacanza prevede di poter soggiornare presso innumerevoli strutture disseminate su tutto il territorio nazionale a condizioni davvero vantaggiose. Che si tratti di una settimana, di un mese o di una singola notte; che si voglia la mezza pensione, quella completa o il solo pernottamento. Soluzioni studiate per la famiglia e per il lavoro allo stesso tempo.

Effetto Vacanza introduce sul mercato la possibilità di dare un senso ai propri buoni, anche quando per qualsiasi ragione rimanessero inutilizzati.

Con questo servizio, è infatti possibile ottenere tariffe esclusive e riservate nel mondo del divertimento, della bellezza, della vacanza classica e di molto altro, grazie a una serie di partnership che l'azienda sta andando a stringere di settimana in settimana.

L'obiettivo è quello di arrivare, in breve tempo, ad affiancare ai brand già affiliati al mondo Effetto Vacanza altre centinaia di realtà, tutte a condizioni super favorevoli per gli utenti del servizio.

I clienti di Effetto Vacanza, acquistando un buono per viaggiare si troveranno per le mani un formidabile strumento di risparmio, per acquistare in qualsiasi settore, e sentirsi sempre in vacanza.

Acquistando per esempio buoni per 9 notti in hotel per due persone, il cliente avrà a disposizione 9 distinti codici che gli daranno la totale libertà di soggiornare 9 notti consecutivamente nella stessa struttura, per esempio in Trentino; oppure di fare 9 distinti soggiorni in 9 hotel diversi dalla Val D'Aosta alla Sicilia.

Un'altra possibilità è quella di regalare un buono Effetto Vacanza ad amici e familiari.

Addirittura è possibile utilizzare anche un solo codice per ottenere il prezzo più basso del mercato su una vacanza classica in tutto il mondo, su una crociera. O ancora per acquistare prodotti di bellezza o portare tutta la famiglia in famosi parchi di divertimento e molto altro ancora.

Effetto Vacanza, la fiducia come punto di forza della startup

Il canale di vendita è esclusivamente telefonico, per riuscire a raccogliere e soddisfare ogni peculiare esigenza e per consolidare il rapporto one to one necessario a un duraturo rapporto di fiducia.

La missione aziendale è quella di dare un “Effetto Vacanza” ad ogni singola giornata, tutto l'anno.

La startup conta numeri di tutto rispetto, con migliaia di contatti giornalieri.

Per tale ragione i suoi fondatori hanno deciso di puntare sulla fiducia come elemento centrale. Gli utenti che scelgono Effetto Vacanza rompono il velo di diffidenza che abitualmente non permette di confidare in tali attività, e ne escono con vantaggiose ricompense.

La vendita telefonica, combinata alle indicazioni sul cosa fare fornite sul sito web, assicurano così una perfetta comprensione del funzionamento dei buoni.

