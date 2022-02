Governo: Draghi, 'edilizia va anche senza superbonus, chi oggi tuona ha scritto legge...'

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Il contributo che il bonus ha dato al totale della crescita è stato del 6,5%, ma non è che l'edilizia non funziona senza superbonus, che ha giovato ma non è che non va avanti. Altrimenti tutti i Paesi senza super bonus sarebbero a zero con l'edilizia". Lo ha detto Mario Draghi.

"Chi più tuona, alcuni di quelli che lo fanno, sul superbonus, sulla necessità che le frodi non contino e che bisogna andare avanti lo stesso sono quelli che hanno scritto la legge senza fare controlli -ha spiegato il premier-. Su un depliant delle Poste c'è scritto che non è necessario fare nessuna documentazione, che è sufficiente verificare di essere titolari del credito. Se ci troviamo in questa situazione è perché si è voluto costruire una sistema con pochissimi controlli".

"Ora l'edilizia non si è fermata, il funzionamento del super bonus ha rallentato, non si è fermato, non per gli ostacoli ma per i sequestri deliberati della magistratura a fronte di frodi che hanno raggiunto importi di 2,3 miliardi e le sono somme oggetto della magistratura sono molo più alte", ha aggiunto Draghi.