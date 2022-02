Da illimity Nasce b-ilty

11 febbraio 2022 a

IL PRIMO BUSINESS STORE DIGITALE DI SERVIZI FINANZIARI E CREDITO PER UN MILIONE DI IMPRENDITORI

Milano, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- illimity presenta oggi b-ilty, il primo business store digitale di servizi finanziari e credito per le piccole e medie imprese (“PMI”) – con fatturato orientativamente da 10 a 2 milioni di euro – con grande potenziale di crescita.

Una banca che nasce con l'obiettivo di semplificare la vita agli imprenditori, grazie a una piattaforma di ultima generazione che unisce competenze specialistiche e tecnologia all'avanguardia e offre ai clienti i prodotti e i servizi di una banca completa, con l'immediatezza e la naturalezza che solo una user experience evoluta può garantire.

b-ilty è una piattaforma digitale 100% dedicata alle PMI, pensata con gli imprenditori per gli imprenditori, con l'obiettivo di rendere la gestione della quotidianità più semplice. Raccoglie in un unico ecosistema l'operatività bancaria, integrando gli strumenti per supportare la crescita dei clienti con soluzioni che si adeguano alle esigenze della singola azienda e dei singoli settori dell'economia.

Proprio per questo è stata progettata ispirandosi a modelli tipici delle soluzioni digitali più diffuse, per portare per la prima volta nel mondo del credito e dei servizi finanziari, modalità di relazione e interazione abitualmente utilizzate su piattaforme non finanziare. Il business store b-ilty, che prevede un abbonamento “all inclusive”, sarà progressivamente arricchito di ulteriori funzionalità, prodotti e servizi che verranno automaticamente integrati e aggiornati nella piattaforma a disposizione degli abbonati.

PIATTAFORMA BANCARIA DEDICATA ALLE PMI

b-ilty è una piattaforma bancaria di servizi finanziari e di credito, costruita sulla base dei suggerimenti di centinaia di imprenditori. Comprende tutte le più diffuse transazioni bancarie, carte di credito e debito, credito a breve termine, factoring per finanziare il capitale circolante, credito a medio-lungo termine per finanziare gli investimenti, coperture assicurative per tutelare l'imprenditore e l'impresa e molti altri prodotti e servizi forniti direttamente dal Gruppo illimity o da partner qualificati. La gamma dei prodotti e dei servizi verrà continuamente aggiornata e progressivamente allargata anche per tener conto delle esigenze specifiche dei vari settori dell'economia.

DECISIONI SUL CREDITO MOLTO VELOCI

b-ilty fornisce sia credito a breve che a medio-lungo termine. b-ilty sa che gli imprenditori vogliono risposte immediate e chiare, qualsiasi esse siano e che ogni settore è diverso dagli altri. Per questo con un approccio fortemente basato sui dati e le competenze industriali della divisione Growth Credit di illimity, propone un'offerta di credito costruita su una valutazione delle peculiarità delle diverse imprese e dei settori specifici in cui operano. Grazie a sistemi evoluti di LendTech e a esperti di settore che via via si aggiungeranno, b-ilty è in grado di analizzare rapidamente decine di indicatori che si adegueranno progressivamente alle caratteristiche di ogni singolo settore economico e saranno condivisi con gli stessi clienti.

COMPLETAMENTE DIGITALE MA ANCHE PERSONALE

b-ilty nasce totalmente digitale e semplice nell'uso per consentire all'imprenditore, al CFO, al commercialista di gestire le finanze dell'azienda dal proprio ufficio, senza carta o bisogno di recarsi in filiale e senza dipendere da orari di altri. Allo stesso tempo è fatta anche di persone: ogni cliente di b-ilty avrà un chiaro Relationship Manager con nome e cognome, oltre a un call center professionale - Smart Care - disponibile 7 giorni su 7.

TUTTI I CONTI IN UN UNICO PUNTO E TANTE INFORMAZIONI

b-ilty grazie alle funzionalità della PSD2, permette di usare meglio anche le altre banche dell'impresa: sulla piattaforma b-ilty possono essere visualizzati il saldo e i movimenti di tutti i conti correnti posseduti anche presso altri intermediari e dalla stessa piattaforma possono essere disposte le operazioni su tutti i conti.

b-ilty sa quanto è importante poter disporre di informazioni approfondite e comprensibili per guidare l'azienda e per questo metterà a disposizione dei propri clienti le informazioni che possiede sugli andamenti finanziari sia di ciascuna azienda che del settore di appartenenza.

Sarà poi libertà di ciascun capo d'azienda decidere quali informazioni condividere con quali collaboratori interni e con quali professionisti esterni. La piattaforma certamente semplifica la collaborazione sia all'interno dell'azienda sia con il proprio commercialista e altri professionisti esterni. È una piattaforma aperta che si adatta alle esigenze gestionali di ciascuna impresa.

ABBONAMENTO TUTTO INCLUSO TRY & BUY

b-ilty non solo permette di personalizzare l'uso della propria banca, ma toglie ogni dubbio di trasparenza sulle condizioni applicate.

La piattaforma b-ilty, infatti, è disponibile in abbonamento “all inclusive”, cioè senza limite di operatività, con un canone mensile di 40 euro al mese.

I primi tre mesi sono gratuiti, a seguire l'attivazione dell'abbonamento mensile può essere interrotto in ogni momento.

Oggi inizia la Fase Beta di b-ilty in cui l'accesso ai servizi sarà riservato a un numero limitato di PMI che verrà progressivamente aumentato per assicurare sempre, e a tutti i nostri clienti, il miglior servizio.

Corrado Passera, CEO e Fondatore illimity, ha commentato:

“illimity si è molto focalizzata dal momento della sua nascita nel credito alle PMI. In tre anni abbiamo creato una Banca di nuovo paradigma che chiude il 2021 con quasi 5 miliardi di attivo, circa 111 milioni di risultato operativo, 10% di ROE, con patrimonializzazione e qualità del credito ai vertici del settore. In questi tre anni ci siamo inevitabilmente concentrati su imprese di medie dimensioni, ma in questi tre anni abbiamo anche investito per portare le nostre piattaforme tecnologiche, le nostre capacità di valutazione e strutturazione del credito e le nostre conoscenze di settore anche a tutte le PMI. b-ilty è questo: porta illimity su un mercato fatto almeno di un milione di PMI. Vediamo un enorme potenziale di crescita e di miglior servizio in questo grande mondo, fondamentale per il nostro Paese.”

Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, ha commentato:

“b-ilty rappresenta una novità nell'offerta bancaria dedicata alle piccole e medie imprese. Combina il meglio delle nuove tecnologie con una proposta altamente personalizzabile secondo paradigmi di fruizione moderni, con la relazione e il supporto garantiti da una squadra che sarà il riferimento per i clienti. Nata dall'ascolto degli imprenditori provenienti da settori diversi, b-ilty vuole rispondere, per la prima volta, al crescente bisogno di un'offerta a loro esclusivamente dedicata. Il business store digitale di b-ilty è inoltre un esempio di vero open banking secondo un modello che include non solo prodotti di illimity, ma anche di partner selezionati con l'obiettivo di integrare sempre le migliori offerte. Per costruire b-ilty, siamo, infatti, andati oltre il mondo finanziario, ispirandoci a piattaforme digitali di uso quotidiano semplici nell'utilizzo, trasparenti nelle condizioni e sempre aggiornate nell'offerta. La nostra promessa è quella di essere completi nell'offerta, facili nell'uso e veloci nelle risposte, garantendo sempre un tocco umano, grazie a una squadra di professionisti appassionati.”

