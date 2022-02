Csm: Bonafede, 'svolta storica, ora tocca a Parlamento'**

11 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Tanto lavoro continua a dare i suoi frutti. Ad un anno e mezzo dall'approvazione della riforma del Csm nel Governo Conte 2, oggi il governo conferma il blocco definitivo delle “porte girevoli” tra magistratura e politica: il magistrato che entra in politica non può più tornare alle funzioni giurisdizionali. E' una svolta storica. Adesso tocca al Parlamento". Lo scrive su Facebook l'ex Guardasigilli, deputato M5S, Alfonso Bonafede, commentando il via libera del Cdm alla riforma sull'organo di autogoverno della magistratura.