Brusaferro, ISS: “La progettazione sociale del nostro Paese è la grande vera sfida che ci aspetta”

(Pollenzo, 11 febbraio 2022) - Pollenzo, 11 febbraio 2022 – “Il nostro servizio sanitario nazionale anche durante il Covid, soprattutto durante il Covid, si è dimostrato come uno strumento potentissimo e importantissimo di tutela di salute del nostro paese, delle nostre comunità e anche degli individui, quindi partendo dai principi dobbiamo ovviamente attualizzarli e migliorarli, introdurre la tecnologia, l'innovazione ma anche la visione futura di cosa vogliamo fare. Il Covid ci ha mostrato che non c'è ricchezza se non c'è salute, non c'è crescita senza salute e salute vuol dire certamente patologie che dobbiamo poter gestire, cronicità che dobbiamo gestire al meglio e vuol dire anche prevenzione”.

Con queste parole Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha aperto alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità , la sessione “IL RUOLO FUTURO DEGLI ENTI REGOLATORI E DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI”.

Fiducia nel futuro e nelle generazioni future da coinvolgere in quella che definisce “una nuova progettazione sociale del nostro Paese”.

“Il PNRR sta creando delle infrastrutture, e non mi riferisco solo alle case di comunità ma anche alle reti informatiche, alle dorsali informatiche, sono dei presupposti importantissimi per creare contesti dove possiamo vivere meglio. Quello che ci aspetta è una progettazione sociale, una progettazione urbanistica e del territorio ed è una grande sfida del nostro Paese, che ci aspetta come generazione e da passare come testimone ai nostri figli e a quelli più giovani che sono chiamati a partecipare. Quella ci aspetta è insomma una sfida rifondativa, di progettazione, di rafforzamento delle nostre strutture, di innovazione tecnologica e di snellimento di tutta una serie di procedure, di capacità di coordinamento. Se riusciremo a fare questo sarà una grande opportunità per sviluppare i nostri sistemi per fare in modo che la qualità della vita e anche la ricchezza del nostro paese e delle future generazioni possa mantenersi”.

Poi Silvio Brusaferro ha concluso: “La nostra generazione ha una grande mission: portare a bordo da subito i nostri giovani facendoli decidere insieme a noi, facendoli progettare quello che sarà il loro mondo insieme a noi e in questa progettazione certamente l'innovazione per la salute è un elemento importante e lo sarà soprattutto anche per il futuro, per la nostra salute, il benessere, ma anche per la crescita economica o dell'intera ricchezza del nostro paese e delle nostre comunità”.

