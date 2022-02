Governo: ok Cdm a Programma statistico nazionale

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha deliberato l'approvazione del Programma statistico nazionale (PSN) e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. Il PSN, predisposto dall'ISTAT, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura seguita per la sua approvazione". Lo si legge nella nota diramata al termine del Cdm.