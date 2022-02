Governo: un anno da premier, per Draghi inizia countdown,'in campo nel '23? Lo escludo'** (7)

11 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Ma l'aria resta tesa o quantomeno frizzante, la pressione delle forze politiche -a cominciare dal dossier sui rincari delle bollette- resta altissima, sul terreno le scorie della mancata elezione al Quirinale. Il presidente del Consiglio vola a Genova, prima tappa di un tour sul Pnrr su cui è intenzionato a mettere la faccia per mostrare al mondo intero l'Italia che riparte.

Perché c'è un segno che contraddistingue gli uomini come Draghi: la forza di superare gli ostacoli, di non arrendersi mai, di arrivare sino alla luna, se necessario, pur di centrare i propri obiettivi. Lo ha spiegato con chiarezza in un incontro informale con i ragazzi di 'Save the children', nella periferia romana: studio e impegno, avere in mente con chiarezza dov'è il traguardo per tagliarlo, la 'ricetta' del successo.

Gli 'ingredienti' sono quelli di chi è cresciuto con l'asprezza di una vita che ti mette a dura prova troppo presto: il vuoto di due genitori persi ad appena 16 anni, due fratelli più piccoli da tirare su. Ma la forza e la caparbietà di non arrendersi mai. Farcela. Whatever it takes. (di Ileana Sciarra)