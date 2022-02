Corruzione: Palamara a Montante, 'disponibile a chiarire pubblicamente fatti da me narrati

11 febbraio 2022 a

Caltanissetta, 11 feb. (Adnkronos) - "Mi dispiace che Montante mi attribuisca frasi da me mai pronunciate. Nell'ambito del mio dovere di verità di raccontare fatti e vicende avvenute all'interno del Csm, mi sono riferito a tutte quelle vicende che hanno interessato i magistrati che a lui si sono relazionati". Con queste parole, Luca Palamara replica a distanza ad Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali, che oggi, in una intervista all'Adnkronos, ha annunciato la volontà di querelare Palamara per il contenuto del suo libro 'Lobby e logge', scritto con Alessandro Sallusti.

"Tutto quanto da me raccontato è facilmente verificabile consultando i verbali di seduta della prima commissione del 2017 - dice - Non ho alcuna difficoltà a chiarire pubblicamente con chiunque i fatti e le vicende da me narrati".