Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Non esiste nessuna nuova 'dichiarazione di Bersani contro Renzi'. Neanche vecchia per la verità. Bersani ha risposto, come altri, quando è stato chiamato dai magistrati come persona informata dei fatti". Così da Articolo Uno si replica ad un passaggio della enews di Matteo Renzi di oggi in cui faceva riferimento a una nuova dichiarazione di Pier Luigi Bersani.