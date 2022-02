11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Io oggi non trovo nessuna ragione per tornare nel Movimento 5 Stelle". Così Alessandro Di Battista ad Accordi&Disaccordi sul Nove. E se Giuseppe Conte chiedesse una mano per le politiche del 2023? "Dipende dai programmi".