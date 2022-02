Pechino 2022: Malagò, 'primo obiettivo raggiunto, superate medaglie Pyeongchang'

12 febbraio 2022 a

Pechino, 12 feb. - (Adnkronos) - “Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang. Lo abbiamo fatto grazie ad una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale. Questa medaglia di oggi rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell'altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta così la medaglia d'argento conquistata nella gara di coppie miste dello snowboardcross ai Giochi di Pechino 2022 da Michela Moioli e Omar Visintin. Gara alla quale il numero uno dello sport italiana ha assistito sugli spalti. "Complimenti anche a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all'ultimo e comunque ci hanno consentito di essere l'unica nazione a qualificare in finale due team. Mancano ancora otto giorni di gare. Questa Italia può regalarci altre gioie”, conclude Malagò.