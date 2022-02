Calcio: Allegri, 'con l'Atalanta scontro diretto per il 4° posto ma non sarà decisivo'

12 febbraio 2022 a

Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - "È uno scontro diretto per il quarto posto, è una partita importante ma non decisiva". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match con l'Atalanta. "È un bel passaggio, sarà difficile perché l'Atalanta ha dimostrato in questi anni di aver conquistato un posto tra le big del calcio italiano. È una squadra fisica e sarà molto arrabbiata per l'eliminazione in Coppa Italia”, aggiunge Allegri.