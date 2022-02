Calcio: Allegri, 'scudetto? A volare ci si fa male, difficile rientrare sull'Inter'

12 febbraio 2022 a

Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - "Bisogna fare un passo alla volta. Volare è difficile, ci si fa del male. Pensiamo all'Atalanta, poi penseremo ad altro. Il primo obiettivo è il quarto posto, poi vedremo cosa siamo capaci di fare. Le prime tre hanno un ampio vantaggio. L'Inter potenzialmente ha 11 punti di vantaggio, è difficile rientrare per noi. E' più facile ad esempio per il Napoli o il Milan". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito a un possibile ritorno dei bianconeri nella corsa scudetto.