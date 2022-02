Milano: rissa a bottigliate in via Lecco, indagati 6 giovani (2)

12 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - I provvedimenti scaturiscono dalle tempestive attività investigative condotte dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo, sotto il coordinamento delle competenti Autorità Giudiziarie, a seguito della rissa avvenuta nella notte del 30 Gennaio u.s. in Via Lecco a Milano.

La rissa, ripresa anche in un video diffuso in rete attraverso la pagina Instagram @milanobelladadio, aveva visto coinvolti una decina di giovani che si erano fronteggiati con calci e pugni utilizzando, tra l'altro, cocci di bottiglia e coltelli. Due giovani, che sono tra i sei indagati, erano stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice verde presso l'Ospedale Fatebenefratelli per ferite lacero contuse e politrauma.