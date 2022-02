Conti pubblici: Testa (Borsa Italiana), 'debito tema cruciale per futuro Italia'

12 febbraio 2022 a

Parma, 12 feb. (Adnkronos) - "Particolarmente rilevante il punto di attenzione sollevato dal governatore della Banca d'Italia relativo al debito pubblico, tema cruciale per il presente e il futuro del nostro Paese. Un mercato dei titoli di stato efficiente e liquido rappresenta un asset importante per la nostra economia e la forte attenzione che il Gruppo Euronext, di cui Borsa Italiana fa parte, pone sul settore obbligazionario va proprio in questa direzione". Lo ha detto Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, a margine dell'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, al congresso di Assiom Forex a Parma.

"I segnali incoraggianti relativi alla capacità di recupero della nostra economia, citati dal governatore nel suo intervento, rappresentano un importante messaggio di fiducia nella crescita del nostro Paese. Crescita che Borsa Italiana vuole sempre più accompagnare e sostenere. Nel nostro ruolo di infrastruttura strategica al servizio dell'economia, abbiamo sviluppato negli anni mercati, iniziative, servizi dedicati alle grandi aziende e alle piccole e medie imprese", ha continuato. "Il nostro obiettivo è continuare a rendere l'accesso al mercato sempre più efficiente. Su questo tema in particolare, nell'ambito della task force coordinata dal Mef, abbiamo raggiunto un accordo preliminare per semplificare le regole di listing a vantaggio del sempre crescente numero di imprese che si vogliono quotare e del mondo bancario/finanziario che ha il fondamentale ruolo di accompagnarle sul mercato dei capitali".