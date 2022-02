Mantova: operazione di Polizia anti-prostituzione, chiusi 8 centri massaggi

12 febbraio 2022 a

Milano 12 feb. (Adnkronos) - Otto centri massaggi cinesi sono stati chiusi ieri in provincia di Mantova. È questo l'esito di una vasta operazione della Polizia di Stato, finalizzata al contrasto dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e a garantire il rispetto della normativa anti Covid-19.

Le indagini sono partite da alcuni annunci pubblicati su internet "dedicati - si legge in una nota della Questura di Mantova - a pubblicizzare forme occulte di prostituzione".

Ieri pomeriggio gli agenti hanno fatto accesso simultaneamente in otto centri massaggi tra Mantova, Curtatone, Borgo Virgilio, Porto Mantovano, Goito e Roverbella.

Al termine del controllo, i gestori di tutti gli otto centri ispezionati, tutti cittadini cinesi e tutti presenti nel locale al momento dell'accesso, sono stati sanzionati con la sospensione dell'attività per cinque giorni e con 15mila euro di multa in totale, per violazione della normativa vigente in tema di contenimento e contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e delle prescrizioni di carattere igienico sanitario.

"In relazione al tenore degli annunci pubblicati sul web, chiaramente allusivi, e alla luce del materiale sequestrato tutto inequivocabilmente riferibile a prestazioni di natura sessuale - conclude la nota della Questura - proseguono gli accertamenti volti a riscontrare la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale".