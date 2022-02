Cdp: Scannapieco, 'non può essere coltellino svizzero di sistema economico e finanziario'

12 febbraio 2022 a

Parma, 12 feb. (Adnkronos) - “Cdp non è e non può essere il coltellino svizzero del sistema economico e finanziario italiano. Cdp deve intervenire e fornire finanza in modo mirato dove c'è bisogno”. Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo al congresso dell'Assiom Forex a Parma. “Negli anni immediatamente successivi alle crisi del 2008 e del 2011 il sistema delle imprese ha retto il Paese. Le imprese hanno dimostrato di saper innovare anche in momenti difficili”.

Oggi, ha sottolineato Scannapieco, “abbiamo un'ondata di liquidità, ma se non creiamo l'ecosistema intorno a questo flusso di denaro, rischiamo di perderlo”. Per l'ad di Cdp “quello che ha frenato gli investimenti delle imprese è stata la carenza di manodopera specializzata. Abbiamo la necessità di attrarre e inserire forze nuove nel mercato del lavoro, come hanno fatto altri Paesi. Serve un intervento di sistema”.