Pechino 2022, delusione Wierer: sesta in inseguimento 10km biathlon

13 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Dopo il bronzo nella sprint di 7,5 Dorothea Wierer si vede sfumare il podio davanti nell'inseguimento 10 km di biathlon. L'azzurra, seconda per un largo tratto di gara, paga i 2 errori all'ultimo poligono e il rallentamento sugli sci nel finale: chiude con un onorevole sesto posto. Terzo oro per la norvegese Roeiseland, argento la svedese Oeberg, bronzo l'altra norvegese Eckhoff.

Sui 10 km dell'anello di Zhangjiakou, funestati dal vento e dalle basse temperature, la fuoriclasse norvegese detta nuovamente la sua legge, fissando il cronometro sul tempo di 34'46″9 con un errore al tiro. La 31enne di Lillehammer ha preceduto sul traguardo la svedese Elvira Oeberg con l'ampio margine di 1'36″5 (tre errori). La medaglia di bronzo va alla compagna di squadra norvegese Tiril Eckhoff a 1'48″7 con tre errori mentre la bielorussa Hanna Sola è arrivata quarta con 1'58″9 di distacco con tre errori e quinta la svedese Linn Persson a 2'07″2 con 2 errori.

Sesta posizione finale dunque per Dorothea Wierer. La finanziera altoatesina, partita in terza posizione, ha pagato i due errori commessi nel terzo poligono, dove era arrivata al secondo posto in solitaria . La doppia penalità ha permesso alla concorrenza di rifarsi sotto, ed il terzo errore, arrivato nel poligono finale ha tolto la possibilità della seconda medaglia, assetandosi a 2'09″1 dalla Roeiseland. Lisa Vittozzi ha chiuso in 32esima con 4 errori al poligono, mentre Samuela Comola si è resa protagonista di una grande rimonta, guadagnando ben 20 posizioni dall'ordine di partenza che la vedeva 57esima, chiudendo al 37esimo posto con soli tre errori al poligono.

Hofer quarto nell'inseguimento 12,5 km biathlon

Lukas Hofer ai piedi del podio nell'inseguimento maschile sui 12,5 km di biathlon: l'azzurro si è classifica quarto alle spalle del russo Latypov . E' stata una grande gara quella di Hofer, partito in 14esima posizione, un recupero gigantesco anche dovuto a zero errori al poligono. Oro al francese Fillon Maillet, secondo a Pechino e quarta medaglia complessiva. Argento per il norvegese Tarjei Boe.

"Ci ho provato fino alla fine però purtroppo nell'ultimo giro non sono bastate le ultime forze che ho cercato di dare in salita", ha detto Hofer ai microfoni di Rai Sport. "Ho cercato di dare un'accelerata, ci ho creduto ancora, ma mancavano sempre cinque metri per chiudere il buco. Quando sono arrivato su mi sono ricordato una bellissima gara di anni fa a Oberhof con lo stesso vento e lo stesso meteo, anche lì ho fatto quattro zeri al poligono. Lì bastò per il terzo posto, oggi è mancato poco. Mi fa tanta rabbia, ma ho dato il massimo", ha aggiunto.