Pechino 2022: curling, Svizzera battuta 8-4 e prima vittoria per gli azzurri

Pechino, 13 feb. - (Adnkronos) - L'Italia si è schiodata dall'ultimo posto nel round robin maschile di curling ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Dopo 4 sconfitte di fila nelle prime 4 partite Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella hanno sconfitto per 8-4 la Svizzera, in una sfida decisa di fatto già al nono end. È con questo punteggio, infatti, che si è chiuso il penultimo parziale di gara, ma gli elvetici hanno cercato di giocarsela all'ultimo end nel tentativo di raggiungere il pareggio. Quando però alla mano conclusiva è diventato impossibile, per gli svizzeri, fare quattro punti, la gara è finita.