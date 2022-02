Tennis: Norman e Vagnozzi seguiranno Sinner dopo la separazione da Piatti

13 febbraio 2022 a

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - In queste ore si sta delineando il nuovo team che seguirà Jannik Sinner. Il numero 10 del mondo si sta allenando a Montecarlo insieme a Simone Vagnozzi, l'allenatore artefice della prodigiosa scalata di Marco Cecchinato fino alla 16esima posizione Atp, dopo la semifinale del Roland Garros del 2018. Dalle ultime notizie raccolte da Sky Sport, Vagnozzi lavorerà in tandem con l'ex numero 2 del mondo Magnus Norman, vincitore di 12 tornei Atp e poi allenatore di successo. Lo svedese, premiato come coach dell'anno nel 2016, ha trasformato la carriera di Stan Wawrinka portandolo a vincere in età avanzata 3 tornei del Grande Slam.

In precedenza aveva collaborato con successo con il connazionale Robin Soderling, con cui aveva centrato due volte la finale del Roland Garros, e poi lanciato la carriera del giovane Grigor Dimitrov. Nei prossimi giorni arriverà dunque la decisione finale sul cambio di allenatore, le parti stanno lavorando affinché la fine della collaborazione tra Sinner e il Team di Riccardo Piatti sia improntata sulla correttezza e sul rispetto del cammino fatto finora insieme. Anche all'interno del team Piatti era condivisa la necessità di allargare la squadra ad un allenatore esterno, e la scelta sarebbe ricaduta non su John McEnroe, che pure era un nome circolato, ma su Boris Becker. Il ragazzo, però, ha fatto altre scelte e si affiderà a un nuovo gruppo di lavoro.