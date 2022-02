Como: incentivi indebiti a imprese per Covid, Gdf denuncia 27 persone

14 febbraio 2022 a

Milano, 14 feb. (Adnkronos) - La Guardi di finanza ha denunciato 27 persone in provincia di Como per frode nell'ambito di una serie di controlli sulle violazioni sugli incentivi nazionali a sostegno delle imprese colpite dalla crisi pandemica. introdotti per l'emergenza sanitaria, al fine di limitare, esclusivamente a chi ha diritto, l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno del tessuto economico del territorio. I militari hanno scoperto 21 irregolarità e, a fronte di oltre 2 milioni di euro di contributi controllati, è stata rilevata l'indebita percezione di oltre 1,5 milioni, di cui 869mila euro di finanziamenti assistiti da garanzia. Sono state avanzate proposte di sequestro per oltre 1,2 milioni di euro.