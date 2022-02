Vaccino Covid e dolore al braccio: gli studi

14 febbraio 2022 a

(Roma, 14/02/2022) - Roma, 14/02/2022 - È noto come la somministrazione di un vaccino possa portare a delle reazioni avverse locali e sistemiche. Tra queste vi è il dolore al braccio e alla spalla nella sede di inoculazione del vaccino.

Sembrerebbe che i nuovi vaccini a mRNA sviluppati per proteggerci dal Covid-19 abbiano una percentuale maggiore rispetto ai vaccini influenzali tradizionali di sviluppare dolore nella sede di inoculazione. Questo può avvenire indipendentemente dalla scelta del vaccino, attualmente in commercio, e potrebbe essere dovuto ad una reazione infiammatoria o di autoimmunità al vaccino e agli eccipienti in esso contenuti. La stessa scheda tecnica dei vaccini riporta come molto comune (ossia >1/10) il dolore muscolare localizzato e diffuso post vaccino.

Si ipotizza che tale dolore possa essere dovuto a molteplici cause. Le più frequenti sono: la miosite (infiammazione del muscolo), la borsite sub-deltoidea di spalla, la capsulite di spalla ed infine la neurite brachiale. In un recente studio gli autori riportano due casi di borsite post vaccino probabilmente avvenuti per inoculazione intra-bursale, condizione che può avvenire soprattutto nelle persone con massa muscolare poco sviluppata o se l'inoculazione viene eseguita erroneamente subito sotto all'osso acromiale della scapola[1]. In entrambi i casi il dolore era insorto pochi giorni dopo il vaccino e dopo una terapia anti-infiammatoria orale si era risolto nel giro di poche settimane. La risoluzione della patologia veniva confermata anche dall'imaging diagnostico (ecografia o Risonanza magnetica).

Un'altra pubblicazione scientifica riporta come il dolore al braccio dopo le vaccinazioni per Covid possa essere dovuto a neurite brachiale anche detta Sindrome di Parsonage–Turner [2]. Tale sindrome, già descritta per altri vaccini, è caratterizzata da dolore all'arto dove è stato inoculato il vaccino, che si enfatizza durante le attività ma anche a riposo. La comparsa dei sintomi avviene alcuni giorni dopo l'inoculazione. Inoltre si riscontra difficoltà nei movimenti del braccio con parziale perdita di forza evidenziabile anche all'esame elettromiografico. In questo caso il dolore potrebbe durare per molte settimane, anche mesi. La prognosi è tuttavia favorevole con una piena risoluzione soprattutto se curata in modo appropriato.

I consigli sono di mantenere uno stile attivo ed effettuare esercizi che coinvolgano braccia e spalle. Bisogna rivolgersi al medico in caso di dolore molto forte o che non migliora dopo una decina di giorni in modo da avere una diagnosi chiara e se necessario iniziare una terapia con antiinfiammatori orali.

Il Dottor Federico Martello è un Medico che lavora come Fisiatra a Roma con grande esperienza nel trattamento del dolore muscolo-scheletrico.

E-mail: [email protected]

