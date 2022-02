Efficienza energetica degli edifici, Future Motors porta in Italia la soluzione di Turntide Technologies

14 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Future Motors, società specializzata in tecnologie verdi per l'efficienza energetica, annuncia lo sbarco in Italia delle soluzioni intelligenti di Turntide Technologies, l'azienda californiana che ha sviluppato Smart Motor System, uno dei primi motori elettrici a riluttanza magnetica commutata che permette ai grandi edifici di gestire il trattamento dell'aria con un risparmio energetico in media del 64%.

“Gli edifici sono i più grandi consumatori di energia in Europa. In particolare, i motori elettrici utilizzati negli edifici industriali e commerciali per climatizzare e movimentare aria arrivano a rappresentare fino al 50% dei loro consumi” spiega Angelo Rivolta, CEO di Future Motors in Italia: “In un momento storico in cui il prezzo dell'energia è in continuo aumento e le emissioni di CO2 crescono in modo preoccupante, disporre di soluzioni intelligenti che migliorino le prestazioni energetiche senza necessità di investire in un nuovo impianto ma integrandosi con l'esistente e riducendo il consumo di energia in media del 64%, accelera un percorso globale verso il 100% di energia pulita.”

Ideatore di questa innovazione è Piyush Desai, co-fondatore di Turntide Technologies, che dopo aver presentato la sua invenzione come tesi di laurea all'Illinois Institute of Technology, l'ha brevettata trasformandola in un'azienda che ha ottenuto 400 milioni di finanziamenti da investitori tra cui Breakthrough Energy Ventures di Bill Gates, FootPrint Coalition di Robert Downey Jr., Amazon Climate Pledge Fund, Fifth Wall's Climate Technology Fund, BMW iVentures e JLL Spark.

Nello Smart Motor System l'energia elettrica viene utilizzata per attivare coppie di bobine che generano un campo magnetico. Il rotore, costituito da un semplice blocco metallico, si allinea con il campo magnetico creato. Accendendo e spegnendo le coppie di bobine in sequenza si ottiene un moto rotativo. Per farlo, l'elettronica di gestione accende e spegne la corrente in modo da attivare ogni coppia di bobine molto velocemente, 20.000 volte al secondo. La tecnologia Turntide, integrata nei sistemi di gestione degli edifici, permette di ottenere un risparmio di elettricità fino a oltre il 60%. In aggiunta, questi motori non contengono magneti e terre rare, contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale.

