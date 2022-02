Referendum: promotori, 'Corte ha occasione storica di ritorno alla Costituzione'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Alla vigilia della riunione della Corte costituzionale che dovrà decidere dell'ammissibilità di otto referendum, i promotori dei quesiti eutanasia e cannabis, che hanno animato un'estate di partecipazione popolare - con centinaia di migliaia di sottoscrizioni off e online a sostegno di riforme attese dalla società - tornano a ribadire che il 15 febbraio i giudici costituzionali hanno un'occasione storica per far vivere la lettera e lo spirito della Carta su cui si fonda la repubblica”. Lo scrivono in una nota Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e Marco Perduca, presidente del Comitato Cannabis Legale.

“La Costituzione parla chiaro: sono inammissibili ritagli normativi che riguardino leggi tributarie o di bilancio, amnistia o indulto e leggi che autorizzano trattati internazionali. I quesiti sull'articolo 579 del codice penale e le depenalizzazioni legate al Testo unico sulle droghe del 1990, sono frutto di anni di confronto con decine di esperti anche internazionali che nel preparare le proposte emendative hanno costruito quesiti rispettosi dell'articolo 75 della Costituzione, coerenti negli intenti e non manipolativi delle norme su cui vogliono intervenire".