Dialogo costante e continuo tra gli enti ma mantenendo sempre la propria autonomia

14 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su “Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali” della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la Salute , è intervenuta Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto.

“Il problema dei vari enti di vari livelli è un problema datato e non è solo emerso con l'attuazione del PNRR o durante la pandemia, è un argomento che era stato trattato in passato per cercare di capire come i vari enti si potessero intrecciare e potessero dialogare con le Regioni e quindi dando quel supporto necessario, ma sempre un supporto laterale – ha spiegato l'assessore Manuela Lanzarin -. Abbiamo imparato da questa emergenza pandemica che gli enti devono avere un dialogo costante e continuo. Dovremmo sempre di più operare in regime di questo tipo quindi di collaborazione tra i vari enti purché tutti i vari enti mantengano la propria autonomia e soprattutto le proprie competenze specifiche, che siano politiche, tecniche o operative».

In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo visto quando i diversi modelli possono anche entrare in confronto che è un confronto che poi deve cercare di aiutare quei territori che sono più indietro senza fare arretrare gli altri. Per noi questo è un pilastro fondamentale. Le decisioni programmatorie politiche devono rimanere in campo alla parte politica poi si devono sicuramente concretizzare in argomenti tecnici che sono poi in campo ai tecnici. Agenas ha agito da agenzia di collaborazione, di supporto alle Regioni dando il proprio expertise rispetto a questo, poi abbiamo visto la decisione finale, che spetta in campo alla Commissione salute, alla Conferenza delle Regioni e al Ministero”.

Ufficio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it