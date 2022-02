Mazzetti: 'Coesione filiere garanzia sicurezza per consumatori'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ''Il Rapporto Ismea-Qualivita accompagna, ormai da 19 anni, l'evoluzione del sistema Dop Igp italiano e, ancora una volta, evidenzia come esso rappresenti un modello efficace di sviluppo dei territori. La coesione delle filiere, la garanzia di sicurezza per i consumatori e la capacità di dialogo con le istituzioni hanno rappresentato punti di forza per la tenuta del settore in risposta alle difficoltà emerse durante la prima fase della pandemia''. Lo sottolinea Cesare Mazzetti, presidente Fondazione Qualivita, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2021.

''I numeri delle nostre analisi sono il frutto del lavoro congiunto di operatori, Consorzi di tutela, enti e istituzioni in tutta Italia -aggiunge Mazzetti-. La Fondazione Qualivita continuerà a supportare il sistema attraverso l'analisi del settore, proponendo elementi utili a definire una nuova visione strategica sulla qualità in risposta ai mutamenti in atto e ai nuovi obiettivi della transizione ecologica''.