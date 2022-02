14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Ho sempre rispetto per la libertà di manifestare. Ma dopo 150mila morti e tutto quello che è successo, provo indignazione e pena per queste persone. Mi auguro non facciano altri danni alle persone che hanno accanto". Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a radio Immagina parlando della manifestazione dei no vax al Circo Massimo.