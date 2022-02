Cannabis: Mantovano (C. S. Livatino), 'oggetto referendum ingannevole, legalizza droga' (2)

14 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Il magistrato ricorda che il Centro Studi Livatino, a proposito della questione traffico stupefacenti ha predisposto una memoria per la Consulta in cui "si sottolinea che la presenza di sanzioni al traffico di stupefacenti non deriva solo dalla legge nazionale, ma anche dall'adesione dell'Italia alle leggi internazionali contro il traffico di stupefacenti. Il fatto che i referendum non sono consentiti 'per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, come definito dall'articolo 75 della Costituzione determinerebbe infatti l'inammissibilità del quesito".

"Tra l'altro - ricorda Mantovano - le sentenze della Corte costituzionale numero 30/1981 e numero 27/1997 hanno già in passato dichiarato inammissibili i quesiti referendari sulla droga, in parte ricollegandosi a trattati internazionali. Ed il quesito da oggi all'esame della Corte non fa che riprodurne i contenuti".

(di Roberta Lanzara)