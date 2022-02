Incidenti: scontro fra furgone e camion nel Bresciano, due morti e due feriti

14 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Due uomini sono morti e due sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, nello scontro frontale fra un furgone e un camion a Mazzano, in provincia di Brescia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 sulla strada statale 45 bis. Due occupanti del furgone, le cui generalità non sono ancora note, sono morti sul colpo e gli operatori del 118 hanno potuto constatarne solamente il decesso. Un terzo passeggero del furgone, un uomo di 48 anni, ha riportato traumi al torace e al bacino ed è stato portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Il conducente del camion, un uomo di 54 anni, ha riportato invece un trauma cranico ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale.