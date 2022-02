Referendum: Camera (Isdd), 'domani gran giorno per stato di diritto'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Domani sarà un gran giorno in Corte costituzionale per lo Stato di diritto e la democrazia partecipativa. Se la Corte darà il via libera a tutti e 8 i quesiti referendari, in primavera gli italiani avranno la possibilità di dare il via a una stagione di riforme in chiave autenticamente liberal-democratica - in materia di giustizia e diritti civili - che manca oramai da troppi anni”. Così l'avvocato Guido Camera, presidente dell'associazione di giuristi Italiastatodidiritto, che parteciperà come difensore, con Alfonso Celotto e Simona Viola, di +Europa nel giudizio di ammissibilità sull'eutanasia attiva.

“Il quesito – continua Camera- si pone l'obiettivo di dare attuazione ai principi fondamentali di libertà e uguaglianza che sono scritti nella nostra Costituzione. Se il referendum verrà ammesso, e vinceranno i Sì, diventerà legittima l'eutanasia negli stessi casi per cui oggi la legge consente il rifiuto dell'accanimento terapeutico o l'esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili".

"È una battaglia in favore della civiltà e contro l'ipocrisia e la discriminazione, visto che oggi solo una persona che ha le possibilità economiche può scegliere di andare all'estero per mettere fine alle sue sofferenze. Non ci sarà pertanto alcun vuoto di tutela, e la vittoria dei Sì non precluderà in alcun modo, ma anzi favorirà, una legislazione omogenea sul fine vita”.