Superbonus: Giacomoni, 'con correttivi può aiutare edilizia e ripresa'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il Superbonus bisogna evidenziare che stiamo raccogliendo i frutti amari di una legge dai propositi condivisi ma scritta male, molto male dal governo Conte. Una triste, ingiustificabile costante di una stagione che per fortuna Forza Italia ha contribuito ad archiviare”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

“Oltre 4 miliardi di euro di frodi -ricorda- una cifra enorme e inaccettabile. Con appositi correttivi, come l'istituzione di una task force per la tracciabilità e la provenienza del credito, la cessione dello stesso limitata a 2 operatori e solo tra grandi intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia, l'accessibilità solo ad aziende qualificate, la non retroattività della nuova normativa e l'allungamento dei tempi per la gestione della scadenza pratiche (dal 30 giugno al 30 ottobre), il Superbonus potrà essere realmente lo strumento principe per sostenere il decollo del comparto edilizio e la ripresa italiana".

"Un vecchio adagio francese, tanto caro al presidente Berlusconi, recita: ‘Quand le batiment va, tout va', ovvero quando il mercato delle case e l'edilizia funzionano, tutto funziona. Facciamo in modo -conclude Giacomoni- che funzionino realmente e senza il proliferare di truffe e disonesti”.