Bollette: Giacomoni, 'abbattere aumenti e forti investimenti su alternative'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Forza Italia oggi incontrerà le categorie produttive per ascoltare direttamente da loro e dal territorio le richieste e le esigenze più urgenti di imprese, lavoratori e cittadini sui problemi reali che costituiscono le maggiori preoccupazioni per il tessuto sociale ed economico del Paese, in particolare il caro bollette e il superbonus”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

“Sul caro bollette, se nell'immediato la priorità è abbattere subito gli aumenti, poi –prosegue– occorrerà sostenere forti investimenti sulle fonti alternative, pulite e rinnovabili, pannelli solari in ogni tetto d'Italia e rilancio per la produzione di gas e per la ricerca sul nucleare, al fine di rendere il nostro Paese autonomo dal punto di vista energetico.